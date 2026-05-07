Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM
R$ 335,00 em espécie;
Uma balança de precisão;
Material utilizado para endolação de drogas.
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Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM
Três homens são presos e dois adolescentes apreendidos por tráfico de drogas na Estrada da Saudade
Ação foi realizada pelo 26º BPM e pela 106ª DP
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