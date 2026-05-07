Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 07/05/2026 22:09

Petrópolis - Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de três homens e na apreensão de dois adolescentes por tráfico de drogas no Morro Florido, na Estrada da Saudade. A ação ocorreu durante a tarde e noite de quarta-feira (6).

Inicialmente, um mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já era investigado. Paralelamente, outros quatro suspeitos que realizavam o preparo e a endolação de entorpecentes em uma área conhecida como “Sítio” foram cercados e abordados. Dois adolescentes, de 16 anos, e dois homens, de 23 e 32 foram presos. Um deles é apontado como liderança do tráfico na região.

Foram apreendidos:

356 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 569 gramas;

R$ 335,00 em espécie;

Uma balança de precisão;

Material utilizado para endolação de drogas.

Os maiores de idade permaneceram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas somadas podem ultrapassar 18 anos de reclusão. Já os adolescentes permaneceram apreendidos por fato análogo aos mesmos crimes.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 106ª DP para as medidas legais cabíveis.