Câmera apreendida pela políciaFoto: Divulgação/26º BPM
PM apreende câmera de segurança utilizada no Meio da Serra para monitorar policiais
Equipamento estava instalado em um poste
Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu uma câmera de segurança que era utilizada para monitorar a movimentação policial no Meio da Serra. A ação foi realizada nesta segunda-feira (4) e o equipamento usado pelo tráfico de drogas foi retirado do local.
Segundo a PM, a câmera servia para antecipar ações das forças de segurança, facilitando a atividade do tráfico local. O material foi encaminhado para as medidas cabíveis.
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Equipamento estava instalado em um poste
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