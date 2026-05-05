Câmera apreendida pela polícia - Foto: Divulgação/26º BPM

Câmera apreendida pela políciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 05/05/2026 15:27

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu uma câmera de segurança que era utilizada para monitorar a movimentação policial no Meio da Serra. A ação foi realizada nesta segunda-feira (4) e o equipamento usado pelo tráfico de drogas foi retirado do local.

Segundo a PM, a câmera servia para antecipar ações das forças de segurança, facilitando a atividade do tráfico local. O material foi encaminhado para as medidas cabíveis.