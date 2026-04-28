Veículo fazia a linha 135 - Elisa MusselFoto: Reprodução
Ônibus colide em ponto na Praça do Skate
Ninguém ficou ferido
Inovação no combate ao câncer em Petrópolis recebe investimento de R$ 500 mil do deputado Hugo Leal
Projeto KDOG BRASIL (SFBO) recebeu investimento
Firjan SENAI Petrópolis oferece 32 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional
São ofertadas mais de 11 mil vagas gratuitas em todo o estado para cursos de áreas distintas, com alto índice de empregabilidade, como Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Eletricista de Automóveis, Programador, entre outros
Paralisação dos rodoviários da Turp termina após cinco dias
Acordo foi feito entre sindicato, empresa e Prefeitura
PM apreende mais de 60 kg de drogas no Carangola
Prejuízo ao tráfico é estimado em R$ 200 mil
Paralisação dos rodoviários da Turp chega ao terceiro dia
Ônibus chegaram a rodar de forma gradual, mas paralisação total foi retomada
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