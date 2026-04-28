Veículo fazia a linha 135 - Elisa Mussel - Foto: Reprodução

Veículo fazia a linha 135 - Elisa MusselFoto: Reprodução

Publicado 28/04/2026 17:31

Petrópolis - Um ônibus da Cidade Real colidiu em um ponto de ônibus na manhã desta terça-feira (28) na "Praça do Skate", no Centro. Ninguém ficou ferido.

Segundo a empresa, o ônibus estava parado na vaga de espera no momento do ocorrido e os sistemas de freios foram testados no local, estando em perfeito funcionamento. O veículo foi recolhido para a garagem sem necessidade de reboque.

O motorista foi afastado da escala para ser ouvido e o coletivo foi substituído.



