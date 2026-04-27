Operação deve ser normalizada ao longo desta segunda - Foto: Reprodução

Operação deve ser normalizada ao longo desta segundaFoto: Reprodução

Publicado 27/04/2026 09:34

Petrópolis - A paralisação dos rodoviários da Turp Transporte chegou ao fim nesta segunda-feira (27). O movimento começou na última quarta-feira e teve algumas retomadas parciais ao longo dos dias até ser oficialmente encerrado nesta manhã.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis, um acordo foi firmado entre a entidade, a Turp e a Prefeitura.

A Turp, às 7h50, informou a retomada da operação dos ônibus com expectativa de normalização completa ao longo do dia.