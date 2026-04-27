Operação deve ser normalizada ao longo desta segundaFoto: Reprodução
Paralisação dos rodoviários da Turp termina após cinco dias
Acordo foi feito entre sindicato, empresa e Prefeitura
Paralisação dos rodoviários da Turp termina após cinco dias
Acordo foi feito entre sindicato, empresa e Prefeitura
PM apreende mais de 60 kg de drogas no Carangola
Prejuízo ao tráfico é estimado em R$ 200 mil
Paralisação dos rodoviários da Turp chega ao terceiro dia
Ônibus chegaram a rodar de forma gradual, mas paralisação total foi retomada
Rodoviários da Turp realizam paralisação por conta de atrasos em pagamentos
Paralisação impactou mobilidade urbana em Petrópolis
Balão de 15 metros é apreendido após cair perto de área de proteção ambiental em Petrópolis
Ninguém foi preso
Operação especial irá interditar descida da Serra de Petrópolis nesta madrugada
Operação será entre 00h e 4h desta terça-feira
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