Trecho ficará interditado durante a madrugada - Foto: Divulgação/Elovias

Trecho ficará interditado durante a madrugadaFoto: Divulgação/Elovias

Publicado 20/04/2026 20:21

Petrópolis - A passagem de carretas de grande porte subindo a Serra de Petrópolis pela pista de descida irá interditar totalmente o trecho durante a madrugada desta terça-feira (21), entre 00h e 4h. Equipes da Elovias e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que poderá ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis.

A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida, de traçado quase centenário.

Para obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040/495, o usuário deve ligar para o 0800 040 0495 ou pelo WhatsApp (21) 9 8040-0113.