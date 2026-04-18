Parte dos produtos furtadosFoto: Divulgação/106ª DP
Polícia prende homem e apreende adolescente por furtos em Itaipava
Um suspeito foi contido no mercado, enquanto o outro foi capturado dentro de um ônibus
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Dia do Exército Brasileiro é comemorado com apresentação da Banda do 32º BIL Mth na Praça da Liberdade
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PRF prende motociclista após perseguição policial em Petrópolis
Perseguição durou aproximadamente cinco quilômetros
Peça 'Normal' chega a Petrópolis para apresentação no Sesc Quitandinha
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Encontro será nesta quinta-feira, às 19h
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Evento acontece nos dois próximos fins de semana
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