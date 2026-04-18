Parte dos produtos furtados - Foto: Divulgação/106ª DP

Parte dos produtos furtadosFoto: Divulgação/106ª DP

Publicado 18/04/2026 22:33

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem e apreendeu um adolescente por furto qualificado, nesta sexta-feira (17), em Itaipava, distrito de Petrópolis. Segundo a unidade, os dois são suspeitos de praticar uma série de furtos em estabelecimentos comerciais da região.

De acordo com a polícia, a equipe foi acionada após denúncia de que dois indivíduos estariam furtando produtos em um mercado na Estrada União e Indústria. Ao chegar ao local, um dos suspeitos já havia sido contido por um policial civil, com uma mochila contendo diversas embalagens de café.

Durante as diligências, os agentes apuraram, com base em informações de testemunhas, que os envolvidos vinham praticando furtos em série. Parte dos produtos teria sido escondida no telhado de um imóvel abandonado na mesma via. No local, foram recuperados diversos itens, como ferramentas, alimentos e peças de vestuário, posteriormente reconhecidos por representantes de lojas e mercados da região.

As buscas continuaram e os policiais receberam a informação de que o segundo suspeito estaria em um ônibus da linha 700, nas proximidades da delegacia. A equipe foi até o ponto em frente à unidade policial, abordou o coletivo e efetuou a prisão. Com ele, ainda foram encontrados produtos furtados.

O homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e corrupção de menores. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado. Ambos foram encaminhados à 106ª DP. O maior de idade permanece à disposição da Justiça.