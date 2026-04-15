Sallon BBQ - Foto: Thayná Delgado

Sallon BBQFoto: Thayná Delgado

Publicado 15/04/2026 17:49

Petrópolis - O Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, sedia a partir da próxima semana o Saloon BBQ 2026. O evento, que acontece entre os dias 18 e 21 e de 23 a 26 de abril, consolida-se como a principal iniciativa do setor gastronômico de carnes na Região Serrana. Com entrada gratuita, o festival reúne cortes premium, produção cervejeira local e uma programação musical extensa.

Gastronomia e Tradição Cervejeira

A variedade de cortes especiais preparados por mestres churrasqueiros continua sendo o ponto alto do evento. Estão confirmadas estações de Brisket (peito bovino defumado), Costelão de Fogo de Chão, Ancho, Picanha, Chorizo, Pulled Pork e Costelinha BBQ. A escolha desses cortes visa apresentar ao público diferentes técnicas de cocção, desde a grelha em alta temperatura até a defumação lenta em pit smokers. Além das carnes, o evento oferece opções de acompanhamentos gourmet, hambúrgueres e sobremesas.

Na parte de bebidas, o festival destaca o título de Petrópolis como Capital Estadual da Cerveja. Rótulos de cervejarias artesanais locais estarão disponíveis, reforçando a tradição histórica da cidade no setor, iniciada pelos colonos alemães e mantida por polos produtores que hoje são referência nacional.

Programação Musical

A agenda de shows foi dividida para contemplar os dois períodos do evento, com apresentações de blues, country, folk e sertanejo.

De 18 a 21: No sábado (18), apresentam-se Corcel Mágico (15h), Gargamel DK - em celebração aos 70 anos de Celso Blues Boy - (18h) e Memphis Belle (21h). O domingo (19) terá Oniblues (Tributo a Raul Seixas) às 14h, Renegados Country Band às 17h e Fabrício & Gabriel às 20h. Na segunda-feira (20), véspera de feriado, sobem ao palco Perlla Cortazzo Blues Company (15h), Ragnarock (18h) e Ivan Mariz & Lucky Dice (21h). No feriado de terça (21), o encerramento da primeira etapa fica com Queijo Minas (14h), On The Rocks (17h) e Tim Barboza (20h).

De 23 a 26: A retomada na quinta (23) conta com Velho Blues (14h), Camacho (17h) e Lucas Israel (20h). Na sexta (24), as atrações são Hometown (15h), Rusnei Serra (18h) e Fred Pontes (21h). No sábado (25), o line-up traz Alma Folk (15h), HS Blues Trio com Stephan Vidal (18h) e Roque Abílio (21h). O domingo de encerramento (26) terá B2 Regional (14h), o tributo a The Beatles com a banda Molho Inglês (17h) e o tributo a Marília Mendonça por Ashley Mello (20h).

