Ocorrência foi encaminhada à 105ª DPFoto: Divulgação/PRF
Veículo roubado na Zona Norte do Rio é recuperado na BR-040, em Petrópolis
Carro havia sido roubado na Praça da Bandeira, em janeiro
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Bombeiros resgatam cadela cega e sete filhotes que ficaram três dias presos em barranco em Petrópolis
Trabalho foi aplaudido por moradores
Homem é preso suspeito de ameaçar ex-companheira e atear fogo em residência em Cascatinha
Polícia Civil investiga o caso
Mais de 90% dos cães e gatos estimados são vacinados na primeira etapa de vacinação antirrábica
Imunização foi realizada neste sábado '''nos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse
Cobea e Corpo de Bombeiros resgatam iguana no Lago do Quitandinha
Animal foi encaminhado para a sede da APA-Petrópolis
Funcionário que desviava pagamentos da empresa em que trabalhava é preso em Petrópolis
Homem dizia que máquina de cartão estava com defeito e orientava clientes a pagarem no Pix para sua conta pessoal
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