Ocorrência foi encaminhada à 105ª DP - Foto: Divulgação/PRF

Ocorrência foi encaminhada à 105ª DPFoto: Divulgação/PRF

Publicado 13/04/2026 13:37

Petrópolis - Um carro roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Petrópolis, durante a noite do último sábado. A ação aconteceu no km 81 da rodovia e o condutor levava o veículo para o município de Três Rios. Um homem foi preso, suspeito do crime de receptação.

Após darem ordem de parada ao motorista, os policiais iniciaram a fiscalização e perceberam que os dados da placa não condiziam com os sinais de identificação da carroceria, identificando que era um carro clonado.

Em consulta ao sistema, constaram que o automóvel original possuía registro de roubo em janeiro pela 18ª DP, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O condutor disse ter adquirido o veículo por meio de uma troca, onde teria entregue uma caminhonete de sua propriedade, além de R$ 28 mil. No entanto, ele não apresentou documentos que comprovassem a transação.

O caso foi registrado na 105ª DP.

