Resgate feito pelo Corpo de Bombeiros no Retiro - Foto: Divulgação/CBMERJ

Resgate feito pelo Corpo de Bombeiros no RetiroFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 12/04/2026 21:43

Petrópolis - Na manhã deste domingo (12), uma cadela cega e seus sete filhotes foram resgatados com vida, de dentro de um buraco, pelo Corpo de Bombeiros no Retiro, em Petrópolis. Os cães estavam presos em um barranco, sem conseguir sair. De acordo com os tutores, Nicole e suas crias estavam desaparecidas há cerca de três dias.

A operação exigiu cautela e emprego de técnicas específicas para salvamento de animais. A equipe realizou a abertura de acesso utilizando enxadas, pás e a escavação controlada, tomando todos os cuidados para evitar deslizamentos e garantir a segurança durante a ação.

Após algumas horas de trabalho, os cães foram encontrados e resgatados em perfeito estado. O salvamento foi acompanhado de perto por moradores da região, que aplaudiram a atuação dos militares.

Após o salvamento, a cadela e seus filhotes receberam os primeiros cuidados necessários e foram entregues aos tutores que agradeceram pelo "excelente trabalho dos heróis da corporação".