Resgate feito pelo Corpo de Bombeiros no RetiroFoto: Divulgação/CBMERJ
Bombeiros resgatam cadela cega e sete filhotes que ficaram três dias presos em barranco em Petrópolis
Trabalho foi aplaudido por moradores
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Homem é preso suspeito de ameaçar ex-companheira e atear fogo em residência em Cascatinha
Polícia Civil investiga o caso
Mais de 90% dos cães e gatos estimados são vacinados na primeira etapa de vacinação antirrábica
Imunização foi realizada neste sábado '''nos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse
Cobea e Corpo de Bombeiros resgatam iguana no Lago do Quitandinha
Animal foi encaminhado para a sede da APA-Petrópolis
Funcionário que desviava pagamentos da empresa em que trabalhava é preso em Petrópolis
Homem dizia que máquina de cartão estava com defeito e orientava clientes a pagarem no Pix para sua conta pessoal
Paralisação dos rodoviários da Turp é suspensa
Funcionários iriam começar paralisação às 00h01 desta sexta
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