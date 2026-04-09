Mulher foi encontrada no distrito da PosseFoto: Divulgação/26º BPM
Foragida por tráfico de drogas é presa na Posse
Mulher foi condenada a mais de cinco anos de prisão
Foragida por tráfico de drogas é presa na Posse
Mulher foi condenada a mais de cinco anos de prisão
Tráfego de veículos pesados na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis, deve ser liberado no segundo semestre
DNIT informou andamento das obras em reunião convocada pelo MPF
Recursos depositados desde 2025 são repassados a instituições pela Prefeitura de Petrópolis
R$ 1,5 milhão foram destinados pelo deputado federal Hugo Leal
Primeira etapa da vacinação antirrábica acontece neste sábado em Petrópolis
Itaipava, Pedro do Rio e Posse recebem equipes para imunização de cães e gatos
PF prende homem por armazenar arquivos de abuso sexual de crianças e adolescentes em Petrópolis
Operação Tolerância Zero foi realizada em Petrópolis
Rodoviários da Turp Transporte entram em estado de greve
Paralisação irá ocorrer na próxima sexta-feira (9), caso salários não sejam regularizados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.