Mulher foi encontrada no distrito da Posse - Foto: Divulgação/26º BPM

Mulher foi encontrada no distrito da PosseFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 09/04/2026 14:23

Petrópolis - Uma mulher que estava foragida pelo crime de tráfico de drogas foi presa na Posse, em Petrópolis, durante a manhã desta quinta-feira (9). A indivídua foi condenada a mais de cinco anos em regime semiaberto.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de regressão cautelar de regime, após descumprimento das condições impostas durante o cumprimento de pena, incluindo violação do monitoramento eletrônico.

A mulher foi conduzida até a 106ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.