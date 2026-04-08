Prisão feita em Petrópolis - Foto: Divulgação/PF

Prisão feita em PetrópolisFoto: Divulgação/PF

Publicado 08/04/2026 20:51

Petrópolis - Nesta terça-feira (7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Tolerância Zero, buscando reprimir a prática do armazenamento de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil na internet. Em Petrópolis, um homem foi preso em flagrante após a identificação do material ilícito.

O celular do homem foi apreendido e ele poderá responder por armazenamento e compartilhamento de mídias de abuso sexual infantojuvenil.

Ele foi encaminhado ao posto da Polícia Federal em Petrópolis e será conduzido ao sistema prisional.