Leiturinha no Teatro Imperial - Foto: Divulgação

Leiturinha no Teatro ImperialFoto: Divulgação

Publicado 03/04/2026 12:41

Petrópolis - O projeto Leiturinha, que promove semanalmente contações de histórias para o público infantil no Teatro Imperial, realiza neste sábado (04), a partir das 14h, uma edição especial de Páscoa. A atividade foi transferida de data excepcionalmente, por conta do feriado celebrado no próximo domingo (05).

Desta vez, o livro escolhido foi “As Travessuras de Pedro Coelho", escrito por Beatrix Potter, com tradução e adaptação de Miguel Falabella. A edição especial vai contar ainda com decoração temática, brindes e muita diversão para pequenos e adultos.



A proposta é levar às crianças e suas famílias uma experiência lúdica e afetiva por meio da literatura, com histórias que dialogam com o espírito da data, abordando temas como partilha, afeto, renovação e imaginação.

Realizado sempre aos fins de semana, o Leiturinha, que celebrou recentemente seu primeiro ano, se consolidou como um espaço de incentivo à leitura e ao convívio familiar, transformando o teatro em um ambiente acolhedor para o desenvolvimento cultural das crianças.

A atividade acontece no palco do Teatro Imperial e é voltada para toda a família, promovendo momentos de conexão entre pais, filhos e o universo dos livros. Enquanto as crianças dão asas à imaginação, os familiares prestigiam os participantes em cena, conduzidos pela atriz e professora Chris Carvalho.

O Leiturinha é realizado pela Natureza Produções, apresentado pela Enel Brasil e patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.