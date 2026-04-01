Cartelas recuperadas pela políciaFoto: Divulgação/26º BPM
Homem é preso em posto de saúde abandonado após furto em Pedro do Rio
Indivíduo furtou 12 cartelas de ovos
Petrópolis - Um homem de 44 anos foi preso em flagrante suspeito de ter furtado um mercado em Pedro do Rio. A prisão foi realizada em um posto de saúde abandonado do distrito nesta terça-feira (31).
Com o indivíduo, foram recuperadas 12 cartelas de ovos furtadas durante a madrugada. O homem confessou o crime e informou estar sob efeito de entorpecentes no momento do crime. Ele possui seis passagens criminais pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, posse e uso de entorpecentes.
A ocorrência foi registrada na 106ª DP.
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