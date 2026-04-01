Cartelas recuperadas pela polícia - Foto: Divulgação/26º BPM

Cartelas recuperadas pela políciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 01/04/2026 20:34

Petrópolis - Um homem de 44 anos foi preso em flagrante suspeito de ter furtado um mercado em Pedro do Rio. A prisão foi realizada em um posto de saúde abandonado do distrito nesta terça-feira (31).

Com o indivíduo, foram recuperadas 12 cartelas de ovos furtadas durante a madrugada. O homem confessou o crime e informou estar sob efeito de entorpecentes no momento do crime. Ele possui seis passagens criminais pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, posse e uso de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na 106ª DP.