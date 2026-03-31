Presos em operação conjunta entre as polícias Civil e Militar - Foto: Divulgação/105ª DP

Presos em operação conjunta entre as polícias Civil e MilitarFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 31/03/2026 18:15

Petrópolis - Uma operação integrada entre a 105ª DP e o 26º BPM resultou na prisão de cinco pessoas por tráfico e associação para o tráfico de drogas na Rua João Xavier, no Bingen. Dois dos presos eram oriundos de Belford Roxo e haviam invadido casas no local, além de uma igreja, que estaria sendo impedida de realizar missas.

A ação foi realizada no ponto final do ônibus na localidade. Com os autores, foram apreendidas 62 cápsulas de cocaína, 25 tabletes de maconha, um animal silvestre, dois celulares e R$ 156,00 em espécie.

Os presos foram levados para a 105ª DP.