Presos em operação conjunta entre as polícias Civil e MilitarFoto: Divulgação/105ª DP
Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas no Bingen
Ação foi realizada na Rua João Xavier
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