Reinauguração do Cras Carangola - Foto: Divulgação/PMP

Reinauguração do Cras CarangolaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 30/03/2026 21:27

Petrópolis - A Prefeitura reinaugurou nesta segunda-feira (30) o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Carangola. A unidade agora funciona em novo endereço: Rua Waldemar Vieira Afonso, s/n, no Vale do Carangola, perto do Ginásio Luiz Santiago.

O Cras Carangola pode atender até cinco mil famílias que moram em localidades da região, como Modesto Guimarães, Professor Narciso, Cidade Nova, Estrada do Carangola, Vila Manzini, Amoedo, Vicenzo Rivetti, Carangola, Vale do Carangola, Caititu, Comunidade Nova Aliança e Rio da Cidade.

"O Cras Carangola existe há muitos anos e nós fizemos questão de buscar um espaço que possa atender a todos. Estamos trabalhando para ampliar o trabalho dos Cras e trazer mais programas sociais. Ficamos felizes por estar aqui hoje, entregando esse equipamento para essa comunidade, que tem tanta gente batalhadora, que luta pelo bem da comunidade. Espero que esse equipamento beneficie muita gente, nossas equipes estarão aqui no dia a dia para isso", destacou o prefeito Hingo Hammes.

A mudança da sede foi necessária porque o Cras funcionava em um espaço cedido da região, que foi vendido pelo novo proprietário, que solicitou à Secretaria de Assistência Social a devolução do imóvel. A partir daí o município buscou um local para instalação do equipamento. Para não interromper os atendimentos, foi instalado o Cras Volante, que funcionou temporariamente em frente à Escola Municipal Lúcia de Almeida Braga. Agora, o serviço volta a ter um espaço próprio.

"É um dia muito especial, uma felicidade muito grande entregar esse equipamento. O Cras é um dos equipamentos mais importantes do nosso município, é a porta aberta para que a população tenha acesso às políticas públicas de assistência social. O Cras representa mudança de vida, transformação social, dignidade, acolhimento, respeito com a população e garantia de direitos e proteção social que a população precisa. É um dia de celebração e alegria para toda a comunidade do Carangola e para o governo municipal, que mostra que as políticas do município estão avançando", disse o secretário de Assistência Social, Wesley Barreto.

A unidade leva o nome de Pablo Luis da Silva Stephano, uma homenagem ao jovem do Carangola vítima de um acidente de moto em 2016, quando tinha apenas 24 anos de idade. "Quero agradecer a todos e a Deus, por estarmos aqui homenageando o Pablo. Também agradeço a Associação de Moradores, que pediu essa homenagem para ele. Para mim, é algo muito forte estar aqui. Meu filho foi muito querido, conquistou muitos amigos e deixou um legado muito bacana nesse lugar", agradeceu a mãe dele, Andreia Couto da Silva.

A presidente da Associação de Moradores do Vale do Carangola, Ângela Maria Samuel da Silva, comemorou a nova sede do Cras. "É uma referência muito boa para nossa comunidade. Muitas pessoas não têm dinheiro para ficar indo em outro Cras. Por isso, fizemos essa luta para encontrar um novo ponto. O povo ficou feliz, eu estou muito feliz, é uma vitória para nós", afirmou.

A reinauguração do Cras Carangola foi acompanhada também pelo vice-prefeito Baninho; o secretário de Governo e de Planejamento e Orçamento, Fred Procópio; o secretário de Cultura, Adenilson Honorato; a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira; os vereadores Antônio César e Tiago Leite, e o presidente nacional do PRD, Marcus Vinícius Neskau.

Petrópolis tem 11 centros de Referência de Assistência Social. Além do Carangola, a cidade tem unidades no Centro, Alto da Serra, Independência, Quitandinha, Retiro, Corrêas, Itaipava, Madame Machado, Pedro do Rio e Posse. Em 2025, foram realizados 70.783 atendimentos no total. Já em janeiro e fevereiro deste ano, houve 9.383 atendimentos, de acordo com o Sistema de Registro Mensal de Atendimentos (SNAS).

Os Cras são a principal porta de entrada da política de Assistência Social, sendo responsáveis pelo atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, com foco na prevenção de riscos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Os equipamentos servem como referência territorial para os moradores da região atendida, promovendo o acesso a direitos socioassistenciais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

Entre os serviços oferecidos estão acolhimento e escuta qualificada das famílias; realização de visitas domiciliares; inclusão, atualização e recadastramento no Cadastro Único (CadÚnico); orientação e acesso a benefícios sociais, como Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros; acompanhamento familiar por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); concessão de benefícios eventuais para atendimento de necessidades emergenciais; desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com atividades em grupo; execução do Programa Criança Feliz, destinado a gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias em situação de vulnerabilidade; encaminhamento para serviços da rede pública, como saúde, educação, trabalho e habitação.