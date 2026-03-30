Petrópolis - A Secretaria de Estado da Mulher e a Prefeitura de Petrópolis realizaram um encontro regional de sensibilização e mobilização do protocolo “Não é Não! Respeite a Decisão”, em Petrópolis, na manhã desta segunda-feira (30). O evento reuniu representantes do município, do turismo, da cultura e empresários para ampliar a rede de proteção às mulheres em espaços de convivência e lazer.
Por lei, espaços de lazer e entretenimento devem adotar medidas de suporte e acolhimento a mulheres que se sintam em situação de risco. O Decreto Estadual de 2025 instituiu o protocolo, que reforça essas medidas. Entre elas estão capacitações de funcionários de bares, casas noturnas, boates e outros espaços de convivência para atender mulheres.
“Temos orgulho de dizer que somos a mais segura do Estado, mas não referente a violência contra a mulher, precisamos trabalhar para reverter isso. Essa campanha é mais uma ferramenta para reduzir esses números”, disse o prefeito Hingo Hammes.
A secretária Heloisa Aguiar destacou que a redução da violência contra as mulheres passa pela união entre poder público, sociedade civil e iniciativa privada. "Vamos proteger as nossas meninas e mulheres em todos os locais. A gente acredita que um ambiente mais seguro e mais inclusivo reverte, principalmente, em renda para os empresários”.
A subsecretária Giulia Luz reforçou: "A gente entende que enfrentar a violência de gênero contra meninas e mulheres demanda muitas mãos. Diversos setores são fundamentais na construção das políticas públicas. Queremos que restaurantes e espaços de convivência estejam preparados para nos acolher, e que a gente não solte a mão das mulheres quando elas buscarem ajuda”.
A secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres de Petrópolis, Rosangela Stumpf, ressaltou a importância do protocolo para a fortalecimento da luta contra a violência. “Nesse mês de março estamos intensificando as ações do Não é Não, e já fazemos nos grandes eventos como o Carnaval e a Bauernfest. E agora vamos implementar esse protocolo nos bares, hotéis, restaurantes e outros espaços de convivência”.
O secretário de Turismo de Petrópolis, Nei Carvalho, destacou a importância do compromisso com o respeito. “Não podemos tolerar nenhum tipo de violência e constrangimento. E vamos levar esse protocolo do Não é Não, essa capacitação para os nossos equipamentos turísticos”.
Também participaram do evento o vice-prefeito Albano Filho Baninho; o secretário de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato; a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira; a controladora-geral do Município, Juliana Salvini; e as secretárias municipais da Mulher de Teresópolis e de Nova Friburgo, Kátia Borges e Vanderleia Pereira Lima.
No site, é possível se inscrever no curso de capacitação gratuita da Secretaria de Estado da Mulher. O Selo Mulher + Segura será concedido ao estabelecimento que implementar o Protocolo "NÃO É NÃO! Respeite a decisão”, conforme regulamentação.
Os estabelecimentos privados ou públicos que capacitarem 70% da equipe declarada poderão solicitar o Selo. A certificação é anual e também considera outros critérios como assinatura de um Termo de Compromisso e a sinalização do espaço com materiais padronizados e disponibilizados em meio digital.
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