"Não é Não! Respeite a Decisão" - Foto: Divulgação/PMP

"Não é Não! Respeite a Decisão"Foto: Divulgação/PMP

Publicado 30/03/2026 21:24

Petrópolis - A Secretaria de Estado da Mulher e a Prefeitura de Petrópolis realizaram um encontro regional de sensibilização e mobilização do protocolo “Não é Não! Respeite a Decisão”, em Petrópolis, na manhã desta segunda-feira (30). O evento reuniu representantes do município, do turismo, da cultura e empresários para ampliar a rede de proteção às mulheres em espaços de convivência e lazer.

Por lei, espaços de lazer e entretenimento devem adotar medidas de suporte e acolhimento a mulheres que se sintam em situação de risco. O Decreto Estadual de 2025 instituiu o protocolo, que reforça essas medidas. Entre elas estão capacitações de funcionários de bares, casas noturnas, boates e outros espaços de convivência para atender mulheres.

“Temos orgulho de dizer que somos a mais segura do Estado, mas não referente a violência contra a mulher, precisamos trabalhar para reverter isso. Essa campanha é mais uma ferramenta para reduzir esses números”, disse o prefeito Hingo Hammes.

A secretária Heloisa Aguiar destacou que a redução da violência contra as mulheres passa pela união entre poder público, sociedade civil e iniciativa privada. "Vamos proteger as nossas meninas e mulheres em todos os locais. A gente acredita que um ambiente mais seguro e mais inclusivo reverte, principalmente, em renda para os empresários”.

A subsecretária Giulia Luz reforçou: "A gente entende que enfrentar a violência de gênero contra meninas e mulheres demanda muitas mãos. Diversos setores são fundamentais na construção das políticas públicas. Queremos que restaurantes e espaços de convivência estejam preparados para nos acolher, e que a gente não solte a mão das mulheres quando elas buscarem ajuda”.

A secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres de Petrópolis, Rosangela Stumpf, ressaltou a importância do protocolo para a fortalecimento da luta contra a violência. “Nesse mês de março estamos intensificando as ações do Não é Não, e já fazemos nos grandes eventos como o Carnaval e a Bauernfest. E agora vamos implementar esse protocolo nos bares, hotéis, restaurantes e outros espaços de convivência”.

O secretário de Turismo de Petrópolis, Nei Carvalho, destacou a importância do compromisso com o respeito. “Não podemos tolerar nenhum tipo de violência e constrangimento. E vamos levar esse protocolo do Não é Não, essa capacitação para os nossos equipamentos turísticos”.

Também participaram do evento o vice-prefeito Albano Filho Baninho; o secretário de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato; a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira; a controladora-geral do Município, Juliana Salvini; e as secretárias municipais da Mulher de Teresópolis e de Nova Friburgo, Kátia Borges e Vanderleia Pereira Lima.