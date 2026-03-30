Dia D de vacinação contra a gripeFoto: Divulgação/PMP

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Petrópolis - O Dia D de vacinação contra gripe Influenza em Petrópolis, realizado no último sábado (28), superou as expectativas. Das nove mil doses disponibilizadas ao município pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram aplicadas nos 56 pontos de vacinação distribuídos pela cidade 8.726 doses para o público prioritário.
“Ficamos muito satisfeitos com a adesão da população. Esse resultado mostra que os petropolitanos estão conscientes da importância da vacinação. Nosso compromisso é garantir que a campanha continue nas unidades de saúde de todo o município”, comentou o prefeito Hingo hammes.
O Dia D marcou o início da Campanha Nacional de Vacinação e, para garantir a continuidade da imunização nos postos, foram disponibilizadas mais 12 mil doses que já estão sendo distribuídas nesta segunda-feira (30) em 33 unidades de saúde. O objetivo este ano é vacinar 90% do público-alvo para, assim, reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da gripe.
“A vacinação é a principal forma de prevenção contra as complicações da gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Com a chegada das novas doses, conseguimos manter a campanha ativa e ampliar a cobertura vacinal no município”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.
A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documento de identificação, CPF ou Cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.
Veja quem pode se vacinar
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos Correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas.
Confira a lista das unidades de saúde que disponibilizam a vacina contra a gripe:
24 de maio
Siméria
Carangola
Castrioto
Caxambu Luzitano
Caxambu Santa Isabel
Fazenda Inglesa
Jardim Salvador
Menino Jesus de Praga
Moinho Preto
Oswaldo Cruz
Santíssima Trindade
São João Batista
Sargento Boening
Vale das Videiras
Vila Felipe
Vila Saúde
Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC)
Ambulatório escola de Cascatinha (AMBE)
Bairro da Glória
Posse
Pedro do Rio
Araras
Alto da Serra
Morin
Centro de Saúde Coletiva
Itamarati
Independência
Quitandinha
Bingen
Itaipava
Retiro
Mosela