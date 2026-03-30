Petrópolis - O Dia D de vacinação contra gripe Influenza em Petrópolis, realizado no último sábado (28), superou as expectativas. Das nove mil doses disponibilizadas ao município pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram aplicadas nos 56 pontos de vacinação distribuídos pela cidade 8.726 doses para o público prioritário.
“Ficamos muito satisfeitos com a adesão da população. Esse resultado mostra que os petropolitanos estão conscientes da importância da vacinação. Nosso compromisso é garantir que a campanha continue nas unidades de saúde de todo o município”, comentou o prefeito Hingo hammes.
O Dia D marcou o início da Campanha Nacional de Vacinação e, para garantir a continuidade da imunização nos postos, foram disponibilizadas mais 12 mil doses que já estão sendo distribuídas nesta segunda-feira (30) em 33 unidades de saúde. O objetivo este ano é vacinar 90% do público-alvo para, assim, reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da gripe.
“A vacinação é a principal forma de prevenção contra as complicações da gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Com a chegada das novas doses, conseguimos manter a campanha ativa e ampliar a cobertura vacinal no município”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.
A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documento de identificação, CPF ou Cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.
Veja quem pode se vacinar
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos Correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas.
Confira a lista das unidades de saúde que disponibilizam a vacina contra a gripe:
24 de maio Siméria Carangola Castrioto Caxambu Luzitano Caxambu Santa Isabel Fazenda Inglesa Jardim Salvador Menino Jesus de Praga Moinho Preto Oswaldo Cruz Santíssima Trindade São João Batista Sargento Boening Vale das Videiras Vila Felipe Vila Saúde Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC) Ambulatório escola de Cascatinha (AMBE) Bairro da Glória Posse Pedro do Rio Araras Alto da Serra Morin Centro de Saúde Coletiva Itamarati Independência Quitandinha Bingen Itaipava Retiro Mosela
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