Petrópolis do Bem - Foto: Divulgação/PMP

Petrópolis do BemFoto: Divulgação/PMP

Publicado 29/03/2026 16:08

Petrópolis - O Petrópolis do Bem aconteceu neste sábado (28), na Paróquia São Sebastião do Indaiá. Foram quase mil atendimentos realizados, além da troca de lâmpadas e instalação de led em pontos da região. A iniciativa da Prefeitura reúne secretarias municipais, entidades parceiras e voluntários para oferecer serviços de forma mais acessível para a população.

“Foi mais uma edição de sucesso do Petrópolis do Bem. Muita gente participando e aproveitando para tomar vacina e tirar a segunda via de documentos, além de tirar dúvidas e obter informações sobre serviços da Prefeitura. Todas as secretarias e entidades parcerias estão envolvidas nesta ação de cidadania”, disse o prefeito Hingo Hammes, que acompanhou a ação do lado do vice-prefeito Albano Filho Baninho.

O Petrópolis do Bem foi criado por lei como política pública permanente, com foco na mobilização social. A Secretaria de Governo é responsável pela coordenação do programa. “A população pode ter acesso a serviços de saúde, cuidado, bem-estar, orientações sobre serviços de diversas secretarias, além de muita diversão e recreação para as crianças. Foi um dia especial para levar os nossos serviços para mais perto das comunidades”, disse o secretário de Governo, Fred Procópio.

O morador Ronaldo Oliveira, de 46 anos, participou da ação. Ele levou garrafas PET para trocar por uma vassoura ecológica produzida pela Comdep. “Soube da ação e aproveitei a oportunidade para pegar uma vassoura. É importante trazer esses serviços para mais perto da população”.

O programa já soma mais de 4,5 mil atendimentos no município, depois de passar por Cascatinha, Independência, Mosela, Corrêas, Quitandinha e Carangola.