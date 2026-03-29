Petrópolis do BemFoto: Divulgação/PMP
Petrópolis do Bem realiza quase mil atendimentos no São Sebastião
Ação promovida pela Prefeitura levou serviços públicos para os moradores
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