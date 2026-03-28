Novos ônibus da Cidade das Hortênsias - Foto: Divulgação

Novos ônibus da Cidade das HortênsiasFoto: Divulgação

Publicado 28/03/2026 15:43

Petrópolis - A Cidade das Hortênsias recebeu veículos seminovos, como parte do plano de renovação da frota de ônibus, em Petrópolis. Os coletivos, equipados com as mais recentes tecnologias disponíveis no mercado, estão em fase final de ajustes e nos próximos dias passam a atender localidades, que ainda serão definidas.

Para a aquisição dos dois ônibus convencionais e de um micro-ônibus, foi necessário investimento aproximado de R$ 2 milhões. Ainda de acordo com a Cidade das Hortênsias, outros seis novos veículos serão adquiridos para compor a frota operacional da empresa, que já apresentou o plano completo de renovação ao órgão gestor.

“Em curto prazo, estaremos com metade da frota completamente renovada, dando continuidade ao atendimento com qualidade, responsabilidade e credibilidade, pilares da nossa empresa”, disse Patrícia Salvini, diretora da Cidade das Hortênsias.

Os novos veículos, com número de série 3046, 3061 e 3062, estão em fase de ajustes. Durante esse período, são levados em consideração os testes realizados nas áreas de atendimento e análises topográficas de cada região.

Os modelos Apache VIP V possuem ar-condicionado e capacidade de condução para 37 passageiros sentados no veículo convencional. O Volare, através do micro-ônibus, comporta 22 pessoas sentadas. Os veículos são equipados por poltronas confortáveis, iluminação em led, piso antiderrapante, entrada USB em todos os bancos e maior circulação de ar.

Além disso, os ônibus possuem as mais recentes tecnologias, como elevador de fácil manuseio para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, câmeras com qualidade em HD, sistema de monitoramento via GPS, telemetria veicular, validador, biometria facial e motor Euro VI, com menor emissão de poluentes ao meio ambiente.