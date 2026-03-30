Veículo foi apreendido na BR-040 - Foto: Divulgação/PRF

Veículo foi apreendido na BR-040Foto: Divulgação/PRF

Publicado 30/03/2026 21:36

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete roubada na Zona Norte do Rio, no último sábado (28), durante fiscalização na BR-040, em Petrópolis. O motorista foi detido por suspeita de receptação.

Na abordagem ao veículo, o condutor contou ter comprado a caminhonete em uma plataforma de redes sociais, tendo pago R$ 50 mil, mas não possuía nenhum comprovante da negociação.

Em seguida, a equipe verificou sinais de adulteração no veículo, constatando que, na verdade, tratava-se de um clone e a caminhonete era roubada. O crime aconteceu em 14 de março de 2026.

A ocorrência foi encaminhada à 105ª DP.