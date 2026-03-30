Alimentos foram destinados à instituição Paz no Prato e ao CEMICA - Foto: Divulgação

Alimentos foram destinados à instituição Paz no Prato e ao CEMICAFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 21:56

Petrópolis - Com um compromisso de ir além da cultura, o Teatro Imperial iniciou 2026 com foco em ampliar suas ações sociais e solidárias, por meio da participação do público. Só no mês de março, foram mais de 250 quilos de alimentos, destinados a instituição Paz no Prato e ao CEMICA, que desenvolvem trabalhos sociais voltados ao acolhimento e assistência de famílias em Petrópolis.

As doações são fruto da campanha Ingresso Solidário, implementada desde a chegada da Natureza Produções à gestão do equipamento cultural, possibilitando acesso a diversos destaques da programação com custo reduzido, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. Desde sua inauguração, em novembro de 2022, o Teatro Imperial já promoveu ações do gênero com instituições de renome, como a APPO, Casa Degrau do Amor, Fraternidade Espírita Osvaldo Cruz, além da Igreja Renovada e Instituto Aloha e tantas outras.

A iniciativa reforça o compromisso do Teatro Imperial em ir além da programação cultural, promovendo ações concretas de impacto social por meio do engajamento do público. Ao adquirir ingressos solidários, os frequentadores contribuem diretamente para uma rede de apoio que beneficia diferentes comunidades da cidade. A ação reafirma o papel da cultura como agente de transformação, conectando palco e plateia a causas que fazem a diferença na vida de quem mais precisa.

Instituições interessadas em participar do programa podem se inscrever, desde que possuam CNPJ ativo e presença nas redes sociais, para dar transparência as doações. As inscrições devem ser enviadas para o e-mail midiateatroimperial@gmail.com. As doações são registradas e divulgadas nas redes sociais do teatro e das instituições beneficiadas, garantindo transparência e ampliando a visibilidade das ações realizadas.

Com realização da Natureza Produções, o Teatro Imperial é apresentado pela Enel Brasil e patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Em dois anos de trajetória, o espaço já recebeu mais de 90 mil pessoas e foi palco de grandes artistas nacionais e internacionais.