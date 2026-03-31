Fabricação das vigas está sendo realizada em canteiro de obras - Foto: Divulgação/Elovias

Fabricação das vigas está sendo realizada em canteiro de obrasFoto: Divulgação/Elovias

Publicado 31/03/2026 18:54

Petrópolis - A Elovias iniciou as obras da nova Ponte do Arranha-Céu, no km 58 da BR-040, em Itaipava. A obra estava prevista em contrato para ser realizada em 2030, mas foi antecipada. A previsão é que a nova ponte seja entregue até o fim de outubro de 2026.



Ligação fundamental entre a BR-040 e a Estrada União e Indústria, a nova Ponte do Arranha-Céu terá 15,6 metros de largura, e contará com uma faixa de tráfego por sentido, contribuindo para maior fluidez do trânsito, inclusive de veículos de carga (atualmente impedidos de utilizar a estrutura). O projeto também contempla passeio para pedestres em ambos os lados, assegurando melhores condições de segurança e acessibilidade para moradores da região.

A fabricação das vigas já foi iniciada e está sendo realizada em um canteiro de obras no Km 60 da BR-040, sem afetar o trânsito e o dia a dia da população local. Apenas quando as vigas estiverem prontas para serem instaladas, terá início o desmonte da atual ponte, o que está previsto para ocorrer em maio de 2026.

A partir desta etapa da obra que começa em maio, a ligação entre a BR-040 e a Estrada União e Indústria será realizada por rotas alternativas. Para os usuários no sentido Juiz de Fora, os acessos deverão ser feitos pelos Km 62 (altura da Feirinha de Itaipava) e Km 51 (Pedro do Rio). Já para os motoristas em direção ao Rio de Janeiro, os acessos ocorrerão pelos Km 61 (Catobira) e Km 62 (Feirinha de Itaipava).

Para os pedestres que atualmente utilizam a ponte, a Elovias implantará uma passarela provisória no local, garantindo a travessia segura e o acesso aos pontos de ônibus existentes, de modo a minimizar os impactos à mobilidade durante o período de obras.