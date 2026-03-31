Material entorpecente apreendido - Foto: Divulgação/26º BPM

Material entorpecente apreendidoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 31/03/2026 18:46

Petrópolis - Em uma ação com troca de tiros, a Polícia Militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas no Atílio Marotti. Entorpecentes foram apreendidos no local.

Segundo o 26º BPM, os agentes receberam informações de que criminosos estariam descarregando entorpecentes de um veículo. Os suspeitos tentaram fugir e um deles disparou contra um policial que acabou sendo atingido por um veículo em movimento, mas foi socorrido e passa bem.

O indivíduo que foi preso tem 18 anos e foi baleado no glúteo, sendo encaminhado ao Hospital Alcides Carneiro. O outro suspeito que conseguiu fugir é apontado como responsável pelo tráfico na localidade.

A ação teve a apreensão de 43 pedras de crack, 39 cápsulas de cocaína e R$ 183,00 em espécie, além de um veículo utilizado pelo crime.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP, onde o preso permaneceu e responderá por tráfico e associação para o tráfico. O outro envolvido responderá por tentativa de homicídio contra agente de segurança.

