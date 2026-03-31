Material entorpecente apreendidoFoto: Divulgação/26º BPM
Ação com troca de tiros termina com policial baleado e homem preso por tráfico de drogas
Indivíduo que foi preso foi baleado no glúteo
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Clarissa Rippel assume Secretaria de Saúde de Petrópolis
Médica substitui o Dr. Aloísio Barbosa
Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas no Bingen
Ação foi realizada na Rua João Xavier
Campanha Ingresso Solidário no Teatro Imperial arrecada mais de 250 kg de alimentos
Instituições de assistência a famílias de Petrópolis podem se inscrever para participar do projeto
Caminhonete roubada na Zona Norte do Rio é recuperada na BR-040, em Petrópolis
Crime aconteceu cerca de duas semanas atrás
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