Clarissa Rippel - Foto: Divulgação/PMP

Clarissa RippelFoto: Divulgação/PMP

Publicado 31/03/2026 18:18

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis oficializou a nomeação da médica Dra. Clarissa Rippel Bolson Guita como a nova secretária de Saúde do município. Com 46 anos e vasta experiência em gestão pública e hospitalar, a profissional assume a pasta em substituição ao Dr. Aloisio Barbosa, que deixa o cargo para cumprir prazos da legislação eleitoral.

Descendente da tradicional família Rippel, de colonos alemães da Cidade Imperial, a nova secretária possui especialização em Angiologia e Cirurgia Vascular, além de MBAs em andamento em Gestão Hospitalar, Saúde Pública e Compliance em Saúde. Sua trajetória inclui três anos como secretária de Saúde em Teresópolis, onde implementou marcos como o Hemonúcleo Municipal, a Sala Lilás e ações voltadas a causa animal.

O prefeito Hingo Hammes destacou que a escolha técnica reforça o compromisso da gestão com o eixo de cuidado. "A Dra. Clarissa conhece a nossa realidade e tem a competência necessária para avançar, agilizando exames e consultas, que é uma das nossas prioridades", afirmou o prefeito.

Em Petrópolis, a médica já integrou a equipe do Centro de Imagens do Hospital Alcides Carneiro (HAC) entre 2015 e 2017. Em sua primeira declaração oficial, Clarissa Rippel enfatizou a busca pela eficiência: “Meu propósito é fortalecer a rede de saúde, ampliando o acesso com foco no cuidado humano e transparência, somando esforços à gestão do prefeito Hingo Hammes para transformar o atendimento em nossa cidade”.

A transição foi realizada ao longo da última semana. O secretário que deixa o cargo, Dr. Aloisio Barbosa, desejou sucesso à sucessora: “Saio com o sentimento de dever cumprido e a certeza de que a Dra. Clarissa é a pessoa certa para dar continuidade a essas conquistas”.