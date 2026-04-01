Feira do Pescado - Foto: Divulgação/PMP

Feira do PescadoFoto: Divulgação/PMP

Publicado 01/04/2026 20:26

Petrópolis - Começou nesta quarta-feira (01) a tradicional Feira do Pescado da Rua Souza Franco (Rua da Feira), no Centro. São 24 barracas que devem comercializar até a Sexta-feira da Paixão (03) mais de 20 toneladas de pescado. O trabalho dos feirantes é acompanhado de perto pela Vigilância Sanitária, que garante que os produtos sejam vendidos dentro das normas de higiene e segurança alimentar.

“Essa é uma feira tradicional que movimenta a economia local e mantém viva a tradição da Semana Santa. Nosso objetivo é oferecer produtos de qualidade, com segurança e preços acessíveis para a população, além de apoiar os feirantes que trabalham com dedicação nesse período”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

A Feira oferece ao consumidor peixe fresco de diversos tipos. O evento é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Comdep, que faz a montagem das barracas, instalações elétricas e hidráulicas, além da limpeza do local. A Feira conta ainda com a parceria da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSSOP) e da concessionária Águas do Imperador.

“A Feira do Pescado é um evento importante tanto para os consumidores quanto para os feirantes. Trabalhamos de forma integrada para garantir estrutura adequada, organização e qualidade dos produtos, fortalecendo também a economia local”, frisou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir El Ghaoui.

“A Comdep atua na montagem de toda a estrutura para que a Feira aconteça com organização e segurança. Nosso trabalho é garantir que feirantes e consumidores tenham um ambiente adequado e bem estruturado durante todo o evento”, disse a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira.

Representantes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) e da Guarda Civil Municipal (GCM) ficarão responsáveis pela organização do trânsito e segurança do local.

Confira como será o funcionamento da Feira do Pescado 2026:

Quarta-feira (1/4): 12h às 22h

Quinta-feira (2/4): 8h às 22h

Sexta-feira Santa (3/4): 8h às 14h