Equipe que participou da ação na Posse - Foto: Divulgação/PMP

Equipe que participou da ação na PosseFoto: Divulgação/PMP

Publicado 02/04/2026 22:39

Petrópolis - A Prefeitura realizou nesta quarta-feira (1º) a primeira edição da Caravana de Oportunidades para a Juventude, na Praça CEU das Artes, na Posse, com atendimento ao público das 14h às 17h. Ao longo da tarde, foram contabilizados 100 atendimentos, com participação de instituições e órgãos municipais em atividades voltadas à orientação, encaminhamento e acesso a oportunidades.

A iniciativa tem como foco na ampliação do acesso a serviços voltados a pessoas entre 15 e 29 anos, reunindo diferentes setores em um mesmo espaço.

"O objetivo é levar os serviços até às comunidades e distritos da cidade para poder facilitar o acesso da juventude a oportunidades de trabalho, formação e orientação”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

Participaram equipes do CIEE, do Sebrae e do Balcão de Empregos, com oferta de vagas de estágio e trabalho, além de cadastro e encaminhamento para processos seletivos. A ação também contou com a participação da Secretaria das Mulheres, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social, com atendimentos voltados à informação, orientação e acesso a serviços públicos.

Além dos encaminhamentos para vagas, os participantes tiveram acesso a orientações sobre cursos, qualificação profissional e possibilidades de ingresso em programas de formação. A atividade foi aberta ao público e o atendimento ocorreu por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia.

“Conseguimos, com sucesso, reunir diferentes instituições em um único local, o que facilitou o acesso dos jovens aos serviços voltados à inserção no trabalho, orientação profissional e os serviços da prefeitura. Muito feliz com essa primeira edição e espero que as próximas sejam ainda maiores, com a participação de mais jovens e empresas parceiras”, destacou a coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude, Carol Chiavazzoli.