Equipe que participou da ação na PosseFoto: Divulgação/PMP
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Ação reuniu serviços de emprego, orientação profissional e acesso a políticas públicas na Praça CEU das Artes
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