Corrêas venceu no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis - Foto: Divulgação

Corrêas venceu no tempo normal, mas perdeu nos pênaltisFoto: Divulgação

Publicado 02/04/2026 22:45

Petrópolis - Na noite desta quinta-feira (2), o Corrêas e o Paraná se enfrentaram pela Copa do Brasil de Futsal, em partida realizada no Ginásio Pedrão, em Teresópolis. No tempo regulamentar, a equipe de Petrópolis venceu por 5 a 2, mas acabou sendo eliminada após ser derrotada nos pênaltis.

O Corrêas entrou em quadra precisando de uma vitória para levar a partida para a prorrogação, já que havia perdido no jogo de ida. Com placar construído principalmente no segundo tempo, a equipe conseguiu o resultado favorável e garantiu a prorrogação, que começa em 0 a 0, sem levar em conta o saldo de gols. O tempo extra terminou empatado, fazendo com que a partida fosse para a disputa de pênaltis.

Nas penalidades, o Paraná converteu todas as suas cobranças, enquanto o Corrêas perdeu uma, garantindo a classificação da equipe do Sul.