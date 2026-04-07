Sindicato dos Rodoviários realizou assembleia nesta terça-feira - Foto: Arquivo/O Dia

Sindicato dos Rodoviários realizou assembleia nesta terça-feiraFoto: Arquivo/O Dia

Publicado 07/04/2026 17:50 | Atualizado 07/04/2026 17:59

Petrópolis - Após assembleia realizada nesta terça-feira (7), foi anunciado o estado de greve dos rodoviários da Turp Transporte por conta do atraso no salário. Caso os pagamentos não sejam regularizados, a paralisação irá ocorrer a partir das 00h01 da próxima sexta-feira (10), segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis (Sind. Rodoviários).

O ofício será entregue na manhã de amanhã, às autoridades públicas e entidades do setor, incluindo o prefeito Hingo Hames, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), o 26º Batalhão da Polícia Militar e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis (Setranspetro), conforme prevê a legislação.

“A categoria deliberou pelo estado de greve diante da necessidade de regularização dos salários. A expectativa é que a situação seja resolvida dentro do prazo, evitando a paralisação”, afirmou o presidente do sindicato, Glauco da Costa.

A entidade sindical informou ainda que permanece aberta ao diálogo com a empresa e com o poder público, aguardando a regularização da situação para evitar impactos no transporte coletivo.