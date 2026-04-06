Secretaria de Turismo e Banco de Sangue Santa Teresa - Foto: Divulgação

Secretaria de Turismo e Banco de Sangue Santa TeresaFoto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 18:41

Petrópolis - A Secretaria de Turismo em parceria com o Banco de Sangue de Petrópolis, lançou nesta segunda-feira (6), a campanha de doação de sangue “A Solidariedade é o Nosso Destino Preferido”. O objetivo é mobilizar o trade turístico e a população diante dos baixos estoques de sangue na cidade.

“Acreditamos que o turismo vai além de receber bem quem nos visita. Ele também tem um papel social fundamental. Convidamos todo o nosso trade turístico e a população de Petrópolis a se engajarem nessa causa tão nobre, ajudando a salvar vidas por meio da doação de sangue”, afirmou o secretário de Turismo, Nei Carvalho.

A campanha de doação de sangue segue até o dia 19 de abril, no Banco de Sangue de Petrópolis, que fica na Rua Doutor Paulo Hervê, 1130 – Bingen. O atendimento acontece todos os dias, das 7h às 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os participantes da campanha receberão um brinde.

Como doar sangue

É preciso ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis; a primeira doação deve ser feita até 60 anos)

Ter mais de 50 kg

Estar bem de saúde

Apresentar documento original com foto

Não doe sangue em jejum