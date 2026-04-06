Secretaria de Turismo e Banco de Sangue Santa TeresaFoto: Divulgação
Ter mais de 50 kg
Estar bem de saúde
Apresentar documento original com foto
Não doe sangue em jejum
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Secretaria de Turismo e Banco de Sangue Santa TeresaFoto: Divulgação
Secretaria de Turismo lança campanha de doação de sangue em Petrópolis
Objetivo é mobilizar a população, além do trade turístico
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Livro "As Travessuras de Pedro Coelho" foi o escolhido para esta semana
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Paraná avançou para a próxima fase
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