Iluminação pública recebeu manutenção na Rodoviária - Foto: Divulgação/PMP

Iluminação pública recebeu manutenção na RodoviáriaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 06/04/2026 18:43

Petrópolis - A Prefeitura promoveu nesta semana a manutenção do iluminação no entorno da Rodoviária do Bingen. No total, 21 pontos de luz tiveram luminárias de LED substituídas ou receberam outros reparos. Esse trabalho foi realizado pelo Departamento de Iluminação Pública, que é vinculado à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSSOP), que também realizou o serviço nos terminais Centro, Correas e Itaipava.

As luminárias que foram substituídas ou reparadas ficam na pista que dá acesso à entrada da Rodoviária, ao estacionamento e nos pontos de táxi. São luminárias com 150w de potência, que ficam nos postes mais altos da localidade.

"Com esse trabalho, nós vamos dar mais conforto e mais segurança para os passageiros que passam a Rodoviária diariamente", destacou o prefeito Hingo Hammes.

Desde o ano passado, a Prefeitura vem fazendo melhorias na iluminação dos terminais de ônibus da cidade. Os terminais Centro, Corrêas e Itaipava foram atendidos, com instalação de mais 150 pontos de luz no total, que ampliaram a luminosidade nas áreas onde ficam os passageiros, nas baias e na faixas de circulação dos ônibus.

Também nesta semana, o Departamento de Iluminação Pública promoveu ações no Quitandinha e no Retiro. Foram feitas 16 substituições de luminárias de LED próximo ao acesso ao Independência, e quatro trocas e cinco manutenções no entorno da 105ª Delegacia de Polícia (DP). Em ambos os casos, os pontos de luz também ficam em postes mais altos e as luminárias são de 150w de potência.

"Seguimos trabalhando para atender toda cidade, oferecendo um serviço de qualidade e que proporciona segurança e tranquilidade para toda população", disse o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Marcelo Chitão.