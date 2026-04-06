Iluminação pública recebeu manutenção na RodoviáriaFoto: Divulgação/PMP
Entorno da Rodoviária do Bingen recebe manutenção na iluminação
Terminais do Centro, Correas e Itaipava também receberam o serviço
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