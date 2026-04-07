Celulares foram apreendidosFoto: Divulgação/26º BPM
Homem que furtou celular em casa lotérica de Pedro do Rio é preso
Identificação do suspeito foi através de câmeras de monitoramento
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Registro foi feito na Rebio Araras
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Secretaria de Turismo lança campanha de doação de sangue em Petrópolis
Objetivo é mobilizar a população, além do trade turístico
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