Celulares foram apreendidos - Foto: Divulgação/26º BPM

Celulares foram apreendidosFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 07/04/2026 10:42

Petrópolis - Um homem de 48 anos foi preso nesta segunda-feira (6) por ter furtado um celular em uma casa lotérica em Pedro do Rio. O suspeito foi identificado após a análise de imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada por uma funcionária, que relatou que um homem havia subtraído um celular do balcão da lotérica. Próximo ao local, o indivíduo já havia sido contido por populares.

Após ser levado de volta ao local do crime, o homem confessou a ação e disse ter trocado o aparelho em uma loja do bairro.

No estabelecimento indicado, o proprietário confirmou a negociação e apresentou o celular, que já havia sido formatado.

O suspeito foi encaminhado à 106ª DP, onde permaneceu preso pelo crime de furto. Já o responsável pela loja irá responder em liberdade pelo crime de receptação culposa.