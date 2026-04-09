APAE foi uma das instituições beneficiadasFoto: Divulgação
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R$ 1,5 milhão foram destinados pelo deputado federal Hugo Leal
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