APAE foi uma das instituições beneficiadas - Foto: Divulgação

APAE foi uma das instituições beneficiadasFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 13:53

Petrópolis - Os R$ 1,5 milhão destinados pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) foram repassados pela Prefeitura de Petrópolis a instituições sociais e ao município. Os valores estavam depositados desde 2025 e, agora, chegam efetivamente às entidades beneficiadas.

Os recursos atendem áreas essenciais, como o cuidado a pessoas com deficiência e autismo, saúde, além de projetos sociais esportivos e iniciativas voltadas ao apoio de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

“As instituições exercem um papel fundamental, muitas vezes suprindo uma obrigação do Estado. Garantir esses recursos é assegurar atendimento digno, humanizado e contínuo para quem mais precisa”, afirmou o deputado.

Segundo Hugo Leal, os investimentos fortalecem serviços essenciais e ampliam o alcance de ações que impactam diretamente famílias em situação de maior fragilidade social no município.