Vacinação antirrábica em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Vacinação antirrábica em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 08/04/2026 21:03

Petrópolis - A Prefeitura promove neste sábado (11) a primeira etapa da vacinação antirrábica de 2026 para cães e gatos. Nesta fase, as equipes estarão nas regiões dos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse. A expectativa é imunizar mais de 4.700 animais.

“A vacinação é muito importante para que os animais domésticos não contraiam a raiva e, assim, possamos proteger também os seres humanos dessa doença que é letal”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

A vacina antirrábica é destinada a cães e gatos a partir de quatro meses de idade. Os tutores devem levar os cães com coleira e guia. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. Uma lei estadual determina que a circulação de animais considerados ferozes só é permitida quando conduzidos por maiores de 18 anos, com uso de guia e focinheira adequadas para cada raça. O descumprimento da norma pode resultar em multa.

“A vacinação antirrábica é fundamental para mantermos o controle da doença no município. É importante que os tutores levem seus animais aos pontos de imunização e contribuam com essa ação de saúde pública, que protege tanto os pets quanto a população”, completou a secretária de Saúde, Clarissa Rippel.

A lista completa dos locais de vacinação está disponível no Instagram da Prefeitura de Petrópolis: @petropolis_pmp.