Caminhão ficou preso no desvio em março - Foto: Reprodução

Caminhão ficou preso no desvio em marçoFoto: Reprodução

Publicado 09/04/2026 13:58

Petrópolis - O Ministério Público Federal (MPF), em reunião, definiu medidas urgentes para garantir a segurança e a recuperação da BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis, após a cratera que se abriu em fevereiro deste ano. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o contrato emergencial para a realização de obras no km 22 deve ocorrer em meados de abril, com a liberação do tráfico geral ocorrendo em cerca de dois meses após o início dos trabalhos.

Durante o período, veículos pesados estão proibidos de circular pelo desvio provisório. O caso de um caminhão que obstruiu a passagem no dia 20 de março será investigado e um inquérito policial deve ser instaurado para apurar o fato como crime de dano qualificado contra o patrimônio da União.

Além da responsabilização criminal, o MPF destacou que motoristas que descumprirem a proibição estarão sujeitos à aplicação de multas, com fiscalização a ser realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo DNIT e pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), em ações diárias e em horários alternados.

Para evitar novas ocorrências, a sinalização no trecho foi reforçada, com o apoio da CPtrans. Também foram definidas medidas para ampliar a fiscalização e avaliar rotas alternativas para veículos pesados.

Durante a reunião, o Dnit se comprometeu a analisar um outro trecho da rodovia BR 495, no km 18,5, em que há falhas na drenagem e afastamento nas placas de concreto, visando evitar futuros problemas com o pavimento, como o que ocorreu em fevereiro deste ano.