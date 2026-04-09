Pagamentos motivaram estado de greve dos rodoviários - Foto: Enzo Gabriel/O Dia

Pagamentos motivaram estado de greve dos rodoviáriosFoto: Enzo Gabriel/O Dia

Publicado 09/04/2026 20:06

Petrópolis - A paralisação dos rodoviários da Turp Transporte, prevista para esta sexta-feira (10), foi suspensa pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis (Sind. Rodoviários), após a confirmação por parte da empresa de que os pagamentos foram agendados para serem realizados nesta quinta. A paralisação havia sido motivada por constantes atrasos salariais, situação que vinha sendo denunciada pela entidade e que levou à aprovação do estado de greve como forma de pressão legítima.

“A mobilização foi construída com seriedade, transparência e dentro da legalidade. Comunicamos todos os órgãos necessários, convocamos os trabalhadores e deixamos claro que o objetivo sempre foi garantir o cumprimento dos direitos da categoria”, afirmou o presidente do sindicato, Glauco Paulino da Costa.

Com o pagamento efetuado dentro do prazo acordado, a entidade decidiu pela suspensão da paralisação, destacando que o objetivo principal da mobilização foi alcançado. Ainda assim, o sindicato ressalta que o movimento teve papel fundamental ao demonstrar a força da categoria organizada.

“Essa foi uma mobilização extremamente importante, que mostrou a força dos trabalhadores quando estão unidos por meio do sindicato. Foi essa união que garantiu o cumprimento do acordo e o pagamento dentro do prazo”, declarou da Costa.

