Iguana resgatada no Quitandinha - Foto: Divulgação

Iguana resgatada no QuitandinhaFoto: Divulgação

Publicado 11/04/2026 20:35

Petrópolis - A Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea), com o apoio do Corpo de Bombeiros, resgatou na tarde de quinta-feira (9) uma iguana, réptil comum em regiões tropicais da América Central, América do Sul e Caribe. Segundo moradores, o animal estava há alguns dias solto nos arredores do Lago do Quitandinha. Em uma primeira avaliação, foi constatado que a iguana estava aparentemente saudável.

Após o resgate, o animal foi encaminhado para a sede da APA-Petrópolis, onde recebeu os primeiros cuidados. A iguana foi acomodada em um viveiro adequado, com alimentação apropriada e água fresca. Por se tratar de um animal de alto valor zootécnico, há suspeita de que seja um animal de estimação que possa ter escapado ou sido abandonado. Até o momento, não foi possível identificar o tutor.

A Prefeitura reforça que denúncias de maus-tratos ou situações de risco envolvendo animais podem ser feitas pelo telefone da Cobea: (24) 2291-1505 ou pelo e-mail: cobea@petropolis.rj.gov.br.