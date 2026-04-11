Homem foi preso por estelionato - Foto: Divulgação/106ª DP

Homem foi preso por estelionatoFoto: Divulgação/106ª DP

Publicado 11/04/2026 20:19

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu, na noite de sexta-feira (10), um homem que desviava pagamentos da empresa em que trabalhava, em Petrópolis. O funcionário alegava que a máquina de cartão estava com defeito e orientava os clientes a realizarem pagamentos via Pix para sua conta pessoal.

Consultando o celular do investigado, foi confirmado o crime, com diversos comprovantes de transferências realizadas por clientes sendo encontrados, além de imagens do sistema de monitoramento que mostravam a conduta.

O homem foi preso em flagrante por estelionato e conduzido à 106ª DP, em Itaipava,

