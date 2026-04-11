Homem foi preso por estelionatoFoto: Divulgação/106ª DP
Funcionário que desviava pagamentos da empresa em que trabalhava é preso em Petrópolis
Homem dizia que máquina de cartão estava com defeito e orientava clientes a pagarem no Pix para sua conta pessoal
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Paralisação dos rodoviários da Turp é suspensa
Funcionários iriam começar paralisação às 00h01 desta sexta
Foragida por tráfico de drogas é presa na Posse
Mulher foi condenada a mais de cinco anos de prisão
Tráfego de veículos pesados na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis, deve ser liberado no segundo semestre
DNIT informou andamento das obras em reunião convocada pelo MPF
Recursos depositados desde 2025 são repassados a instituições pela Prefeitura de Petrópolis
R$ 1,5 milhão foram destinados pelo deputado federal Hugo Leal
Primeira etapa da vacinação antirrábica acontece neste sábado em Petrópolis
Itaipava, Pedro do Rio e Posse recebem equipes para imunização de cães e gatos
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