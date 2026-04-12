Prisão realizada pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/26º BPM
O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e a área foi isolada para a perícia. O acusado foi preso com base na Lei Maria da Penha na 105ª DP.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Prisão realizada pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/26º BPM
Homem é preso suspeito de ameaçar ex-companheira e atear fogo em residência em Cascatinha
Polícia Civil investiga o caso
Mais de 90% dos cães e gatos estimados são vacinados na primeira etapa de vacinação antirrábica
Imunização foi realizada neste sábado '''nos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse
Cobea e Corpo de Bombeiros resgatam iguana no Lago do Quitandinha
Animal foi encaminhado para a sede da APA-Petrópolis
Funcionário que desviava pagamentos da empresa em que trabalhava é preso em Petrópolis
Homem dizia que máquina de cartão estava com defeito e orientava clientes a pagarem no Pix para sua conta pessoal
Paralisação dos rodoviários da Turp é suspensa
Funcionários iriam começar paralisação às 00h01 desta sexta
Foragida por tráfico de drogas é presa na Posse
Mulher foi condenada a mais de cinco anos de prisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.