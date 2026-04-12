Prisão realizada pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/26º BPM

Prisão realizada pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 12/04/2026 21:34

Petrópolis - A Polícia Militar, na manhã deste domingo (12), prendeu um homem suspeito de ameaçar uma mulher e atear fogo em uma residência em Cascatinha. O indivíduo foi encontrado na casa de sua mãe.

Segundo a PM, a vítima relatou que havia encerrado recentemente o relacionamento com o acusado, que passou a agredi-la fisicamente, danificar seus pertences e a fazer ameaças. Em seguida, ela deixou o imóvel. Na manhã deste domingo, a mulher foi informada que sua residência estava em chamas, com as suspeitas recaindo sobre o ex-companheiro.

Ainda segundo a vítima, após o incêndio, ele teria retornado ao local com um facão e sido contido por populares.



O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e a área foi isolada para a perícia. O acusado foi preso com base na Lei Maria da Penha na 105ª DP.



