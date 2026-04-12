Vacinação antirrábica em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Vacinação antirrábica em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 12/04/2026 21:26

Petrópolis - A Prefeitura vacinou 4.399 cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026, realizada neste sábado (11/4). O número representa 92,1% do público estimado para esta fase da ação, que contemplou os distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse.

“Alcançar mais de 90% de cobertura já na primeira etapa mostra o comprometimento da nossa população e o empenho das equipes. Essa é uma ação de saúde pública que protege não só os animais, mas também as pessoas”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

A Secretaria de Saúde mobilizou 105 profissionais de saúde, que atuaram em pontos estratégicos das comunidades, com postos de vacinação fixos e volantes. A vacina antirrábica é destinada a cães e gatos a partir de quatro meses de idade e é essencial para prevenir a raiva, uma doença grave e com alto índice de letalidade.

“A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a raiva. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais a cobertura, garantindo a segurança sanitária do município. Seguiremos com novas etapas para alcançar o maior número possível de animais”, completou a secretária de Saúde, Clarissa Rippel.