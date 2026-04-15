Prisão foi feita por agentes da 106ª DPFoto: PCERJ
Dupla é presa por furtar mercado em Corrêas
Imagens das câmeras de monitoramento comprovaram a ação criminosa
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Veículo roubado na Zona Norte do Rio é recuperado na BR-040, em Petrópolis
Carro havia sido roubado na Praça da Bandeira, em janeiro
Bombeiros resgatam cadela cega e sete filhotes que ficaram três dias presos em barranco em Petrópolis
Trabalho foi aplaudido por moradores
Homem é preso suspeito de ameaçar ex-companheira e atear fogo em residência em Cascatinha
Polícia Civil investiga o caso
Mais de 90% dos cães e gatos estimados são vacinados na primeira etapa de vacinação antirrábica
Imunização foi realizada neste sábado '''nos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse
Cobea e Corpo de Bombeiros resgatam iguana no Lago do Quitandinha
Animal foi encaminhado para a sede da APA-Petrópolis
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