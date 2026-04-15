Prisão foi feita por agentes da 106ª DP - Foto: PCERJ

Prisão foi feita por agentes da 106ª DPFoto: PCERJ

Publicado 15/04/2026 17:24

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (14), dois homens em flagrante por furto em um supermercado localizado em Corrêas.

A equipe foi acionada para atender a ocorrência após a denúncia do crime. Segundo as investigações, a dupla subtraiu mercadorias do interior do estabelecimento, escondendo os produtos dentro de uma mochila. As imagens do sistema de monitoramento comprovaram toda a dinâmica da ação criminosa, mostrando os suspeitos colocando os itens na mochila e passando pelo caixa sem efetuar o pagamento.

Após a ação, os dois foram acompanhados e contidos por funcionários da equipe de prevenção nas proximidades do estabelecimento. Com a chegada dos policiais, os autores foram conduzidos à unidade policial.

Durante a abordagem, foi encontrado com um dos envolvidos oito papelotes de substância aparentando ser crack, com inscrições associadas a uma facção criminosa. O suspeito alegou ser usuário.

Diante dos fatos, a dupla foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado. Eles foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.