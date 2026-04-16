"Normal" terá apresentação em Petrópolis - Foto: Divulgação

"Normal" terá apresentação em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 14:20

Petrópolis - O espetáculo “Normal”, do dramaturgo escocês Anthony Neilson, será apresentado em Petrópolis no próximo dia 25 de abril, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, dentro da programação do Sesc Pulsar RJ 2026.

Baseada em fatos reais, a montagem aborda temas como comportamento humano, violência e os limites da normalidade, a partir da história de um serial killer na Alemanha de 1929.

No elenco estão Fifo Benicasa, que viveu o investigador Alcides em “Vale Tudo”, na Globo, Ricardo Soares, do filme “Jorge da Capadócia”, e Hayla Barcellos, que interpreta Frau Kürten.

Com tradução de Alexandre Amorim e direção de Luiz Furlanetto, a peça aposta em uma narrativa de suspense psicológico.