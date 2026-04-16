Audiência foi convocada pelo vereador Thiago Damaceno - Foto: Divulgação

Audiência foi convocada pelo vereador Thiago DamacenoFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 14:17

Petrópolis - Nesta quinta-feira (16), uma audiência pública será promovida na Câmara Municipal para debater os preços dos combustíveis em Petrópolis e o impacto gerado na vida da população. O encontro será às 19h e é aberto ao público.

A audiência foi convocada pelo vereador Thiago Damaceno (PSDB) e deve reunir representantes de diversos setores, como Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Procon, donos de postos, motoristas de aplicativo, taxistas, empresas de ônibus e entidades de defesa do consumidor.

O encontro ocorre após o parlamentar encaminhar um pedido formal à ANP solicitando o reforço na fiscalização do mercado local. O documento aponta indícios de irregularidades, como possível prática de cartel, pouca variação entre os preços e até relatos de desabastecimento na cidade.