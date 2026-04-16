Audiência foi convocada pelo vereador Thiago DamacenoFoto: Divulgação
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Encontro será nesta quinta-feira, às 19h
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Evento acontece nos dois próximos fins de semana
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