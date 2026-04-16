Placa do veículo estava encoberta por sacolas plásticas - Foto: Divulgação/PRF

Placa do veículo estava encoberta por sacolas plásticasFoto: Divulgação/PRF

Publicado 16/04/2026 20:59

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motociclista após uma perseguição na BR-495, em Petrópolis, na última terça-feira (14). O indivíduo irá responder por adulteração de sinais identificadores, direção perigosa e desobediência.



Na ação, os agentes visualizaram uma moto com a placa tapada por uma sacola plástica, sem retrovisores e com o cano de descarga livre. Além disso, o condutor mexia no celular e não estava com calçados adequados.

Após a ordem de parada ser desobedecida, o motociclista fugiu em alta velocidade por cerca de cinco quilômetros, até perder o controle e cair.

A ocorrência foi registrada na 106ª DP.





