Celebração do Dia do Exército Brasileiro na Praça da Liberdade - Foto: Divulgação/PMP

Celebração do Dia do Exército Brasileiro na Praça da LiberdadeFoto: Divulgação/PMP

Publicado 18/04/2026 21:55

Petrópolis - Em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro, celebrado no domingo (19), a Banda do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha - Dom Pedro II fez uma apresentação gratuita na manhã deste sábado (18), na Praça da Liberdade. O evento aconteceu a partir de um convite feito pelo prefeito Hingo Hammes, levado ao comando do 32º BIL Mth pelo secretário de Segurança e Ordem Pública (SSSOP), Marcelo Chitão.

"Esse é um momento muito especial de celebrar o Exército Brasileiro e a presença da 32º BIL Mth é extremamente importante. A população precisa estar sempre perto de vocês. Queremos manter essa parceria e realizar mais apresentações como essa", afirmou Chitão.

O Dia do Exército Brasileiro é em alusão à Batalha de Guararapes, ocorrida em 1648, quando brasileiros de diferentes origens (indígenas, brancos, negros e mestiços) lutaram juntos para expulsar invasores holandeses, episódio que é considerado marco simbólico do nascimento do Exército do Brasil.

Os secretários de Cultura, Adenilson Honorato; de Turismo, Nei Carvalho; de Governo, Fábio Junior, e de Planejamento, Louis Boden; além do vereador Antônio Cesar, participaram da apresentação. O Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM) também participou com os cães que realizam o serviço de terapia assistida com animais, que interagiram com o público.