Incêndio no Parnaso - Foto: Reprodução

Incêndio no ParnasoFoto: Reprodução

Publicado 20/04/2026 20:02

Petrópolis - Desde domingo (19), um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com focos no Morro do Açu, Pico da Bandeira e na região da Isabeloca, em áreas próximas à Travessia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares atuam por terra e ar, com apoio de helicópteros que monitoram os focos. Brigadistas do ICMBio também combatem as chamas no local.

Na noite desta segunda, alguns focos isolados seguem sendo monitorados. Nesta terça. bombeiros devem sobrevoar o local novamente para mapear possíveis novos focos e realizar lançamentos de água, caso seja necessário.