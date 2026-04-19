Operação Praça do Bem deste sábado - Foto: Divulgação/PMP

Operação Praça do Bem deste sábadoFoto: Divulgação/PMP

Publicado 19/04/2026 13:33

Petrópolis - Um bar foi autuado no Bingen, na noite deste sábado (18), por promover um show ao vivo sem autorização, provocando som acima do permitido pelo Código de Posturas. O estabelecimento é reincidente nessa irregularidade.

Além disso, cinco estabelecimentos foram notificados por outras irregularidades como aglomeração de pessoas em calçadas (obstruindo a passagem) e em via pública, por funcionamento sem alvará e fora do horário permitido.

Também foram aplicadas multas por infrações de trânsito, principalmente estacionamento irregular (incluindo motos paradas sobre calçadas) e falta de uso de cinto de segurança.

A ação foi realizada por equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Fiscalização de Posturas e Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) em mais uma Operação Praça do Bem.

As equipes estiveram no Centro, Mosela, Bingen, Fazenda Inglesa, Nogueira, Corrêas, Cascatinha, Alto da Serra e Castelânea e fiscalizaram nove estabelecimentos.

