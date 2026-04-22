Foco do ato foi no Terminal CorrêasFoto: Reprodução
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Paralisação impactou mobilidade urbana em Petrópolis
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Balão de 15 metros é apreendido após cair perto de área de proteção ambiental em Petrópolis
Ninguém foi preso
Operação especial irá interditar descida da Serra de Petrópolis nesta madrugada
Operação será entre 00h e 4h desta terça-feira
Parque Nacional da Serra dos Órgãos é atingido por incêndio de grandes proporções
Focos são no Morro do Açu, Pico da Bandeira e na região da Isabeloca
Bar é autuado no Bingen por promover show sem autorização
Trabalho foi realizado na Operação Praça do Bem
Polícia prende homem e apreende adolescente por furtos em Itaipava
Um suspeito foi contido no mercado, enquanto o outro foi capturado dentro de um ônibus
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