Foco do ato foi no Terminal Corrêas - Foto: Reprodução

Foco do ato foi no Terminal CorrêasFoto: Reprodução

Publicado 22/04/2026 22:56

Petrópolis - Nesta quarta-feira (22), rodoviários da Turp Transporte realizaram uma paralisação por conta de atrasos no vale-alimentação e no adiantamento salarial. O ato começou pela manhã e se estendeu ao longo do dia até o pagamento ser realizado, por volta das 18h40.

A paralisação afetou passageiros de diversos bairros da cidade, já que a empresa é responsável pela operação do transporte público em grande parte do território municipal, como Itaipava, Corrêas, Araras, Nogueira e Quitandinha.

Após o pagamento, a empresa solicitou o retorno imediato dos trabalhadores aos postos de trabalho e destacou que teve acesso às demandas individuais dos trabalhadores, garantindo que irá analisar cada reinvidicação.

Às 22h30, a empresa informou que está restabelecendo de forma gradual a operação, à medida que os rodoviários retornam ao trabalho.