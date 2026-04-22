Balão apreendio - Foto: Inea

Balão apreendioFoto: Inea

Publicado 22/04/2026 22:25

Petrópolis - Um balão com, aproximadamente, 15 metros foi apreendido, nesta terça-feira (21), por uma equipe de guarda- parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em área próxima da Reserva Biológica Estadual de Araras (Rebio Araras), em Petrópolis. A ação contou com o apoio da Área de Proteção Ambiental (APA).

O balão já estava sendo monitorado pelos guarda- parques, que ao perceberem que o artefato estava perdendo altura e, devido a presença de baloeiros no local, acionaram a Polícia Militar.

Os baloeiros foram surpreendidos com a chegada dos agentes, mas conseguiram fugir. O balão começou a descer e, ao chegar ao solo e já apagado, foi imediatamente recolhido do local. Não houve incêndio e ninguém ficou ferido.