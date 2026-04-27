Firjan SENAI Petrópolis - Foto: Divulgação

Firjan SENAI PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 27/04/2026 21:28

Petrópolis - A escola Firjan SENAI Petrópolis oferece 32 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional. As oportunidades são para os cursos de Programador Back-End e Programador Front-End , voltadas para profissionais técnicos ou para aqueles que estiverem em busca de capacitação para melhores oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade na Rua Bingen, 130 .

As aulas têm previsão de início até o mês de agosto. A oferta faz parte do edital da Firjan SENAI que disponibiliza mais de 11 mil vagas em todo o estado. Os detalhes estão disponíveis no edital na página da Firjan SENAI no site . Em Petrópolis, serão abertas quatro turmas com aulas no modo presencial, nos turnos da manhã, tarde e noite.

As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. Pelo estado, são ofertadas vagas para a formação nas áreas de Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Construção Civil, Controle e Processos Industriais, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Informação e Comunicação, Logística, Metalmecânica, Petróleo e Gás, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário.

Pela Região Metropolitana as vagas estão distribuídas nas unidades Firjan SENAI Benfica, Itaguaí, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Niterói, Nova Iguaçu, Santa Cruz, São Gonçalo, Sapucaí/DigiTech, Tijuca, Vicente de Carvalho, Vila Isabel. As demais oportunidades são no interior, além de Petrópolis, há ofertas para as unidades de Campos, Macaé, Pádua, Itaperuna, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença, Volta Redonda, Friburgo, Três Rios e Região dos Lagos.

Pré-requisitos e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração.

Para os que optarem pelos cursos EaD, é fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

Ajuda para conseguir emprego

Os alunos Firjan SENAI contam com o “ Escritório de Carreira ”, da Firjan SENAI SESI, que conecta de forma personalizada os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan.

Nos primeiros três meses de programa, sete em cada 10 participantes conseguiram emprego. O Escritório oferece ainda trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e promove feiras de empregabilidade.

Os alunos devem procurar a própria unidade onde estão matriculadas para participar das atividades.