Projeto KDOG BRASIL (SFBO) - Foto: Divulgação

Projeto KDOG BRASIL (SFBO)Foto: Divulgação

Publicado 28/04/2026 14:25 | Atualizado 28/04/2026 15:09

Petrópolis - Uma das iniciativas mais inovadoras do Brasil no combate ao câncer acaba de receber reforço decisivo. O deputado federal Hugo Leal destinou emenda de R$ 500 mil ao Projeto KDOG BRASIL (SFBO), que utiliza o olfato sensível de cães treinados para a detecção precoce da doença. A metodologia alia ciência de ponta, pesquisa aplicada e cuidado humanizado, com aprovação do Ministério da Saúde.

A confirmação do investimento foi formalizada durante visita técnica realizada pelo parlamentar à sede do projeto, em Petrópolis, na quinta, 23 de abril. Na ocasião, Hugo Leal reafirmou o compromisso com o combate ao câncer. “Esse tipo de iniciativa nos dá esperança de que consigamos combater o câncer com maior efetividade. Quanto mais cedo ele for detectado, maior será a chance de cura. É por esse objetivo que estamos apoiando o KDOG BRASIL (SFBO)”, explicou o parlamentar.

O encontro marcou ainda a chancela oficial da parceria entre o Projeto KDOG BRASIL(SFBO) e a Fundação Cristiano Varella, instituição de referência nacional em oncologia, sediada em Muriaé (MG), consolidando o respaldo técnico e científico necessário para a plena execução da iniciativa.

Com execução prevista para oito meses, o projeto deverá atender cerca de 180 pacientes, contribuindo para triagens mais ágeis, diagnósticos mais precoces e fortalecimento das ações de prevenção. Esses são fatores determinantes para o aumento das chances de cura e a redução da mortalidade por câncer no país.